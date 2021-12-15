Хозяйка пса не реагировала на замечания и продолжала издеваться над животным.

В Одессе женщина избивала свою собаку и не реагировала на замечания прохожих. Очевидцы пытались остановить издевательства над животным, но хозяйка пса не переставала "лупить" его поводком.

Инцидент попал на видео, его опубликовали в Telegram-канале "Odessa info". Также там появился комментарий очевидцев.

Так, свидетели инцидента указали, что женщина избивала собаку на углу Канатной улицы и проспекта Гагарина. Неизвестная "воспитывала" пса ударами по морде. В качестве "орудия дрессуры" женщина использовала ручку от поводка.

"Женщина не реагировала на замечания и продолжала бить своего пса в целях "воспитания". Стоит отметить, что собака опасной породы была без намордника. От такого обращения в собаке может накопиться агрессия и жестокость, которая может затем спровоцировать нападение на человека", - указали авторы видео.

Читайте такжеВ Днепре взятый из приюта ротвейлер покусал нового хозяинаВ комментариях пользователи осудили поступок женщины. Многим стало жаль собаку, которая была вынуждена терпеть столь жестокое "воспитание". Однако нашлись и такие комментаторы, которые возмутились бездействием свидетелей. Очевидцы, по мнению пользователей, могли вызвать полицию или вмешаться.

Напомним, в украинском Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299. Максимальное наказание за преступление – до восьми лет лишения свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Полтавой мужчина на глазах у детей избил собаку. Он связал псу лапы и выбросил его на помойку.

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Автор: Полина Кузенко