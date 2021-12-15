Женщине якобы не понравился шум после 18:00.

Жуткая ситуация произошла в Одессе. Хозяйка с ножом и лопатой бросалась на группу парней, которым сдала дом, из-за шума.

Соответствующее видео обнародовал один из Telegram-каналов Одессы.

"Сняли с друзьями дом на день рождения. Хозяйке не понравилось, что мы громко себя ведем в 6 часов вечера. Залетела начала кидаться нашими вещами, а после всего вырубила рубильники и не давала собрать свои вещи. Вызвали полицию после того, как она начала кидаться на нас с лопатой и ножом", - говорится в комментарии к ролику.

На кадрах хорошо видно женщину, которая кричит и выгоняет всех из дома. К ней на подмогу подоспел мужчина. При этом хозяйка дома схватила нож и пыталась отобрать телефон у парня, который все снимал.

Причина конфликта на данный момент неизвестна.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области подростки сняли дом, чтобы отпраздновать день рождения, и начали там портить то, что попадалось им под руки, – ломали мебель, повредили шторы, испортили бильярдный стол. Разгром дома малолетние снимали на видео. По словам собеседницы, злоумышленники не захотели отвечать за свои действия и отказались за что-либо платить.

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Автор: Анастасия Горбачева