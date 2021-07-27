Правоохранители уже осмотрели административное здание и прилегающую территорию.

В Одессе из-за сообщения о "минировании" из мэрии эвакуировали почти 200 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Сегодня, 27 июля, в 16.20 в полицию поступило сообщение о минировании здания мэрии Одессы, расположенного в центре города - на Думской площади, 1. По состоянию на 17.30, проверка информации об угрозе взрыва в здании Одесского городского совета, на Думской площади, уже завершена, отметили в полиции.

Читайте такжеВ Одесской области женщина погибла под колесами пассажирского поездаПравоохранители уже осмотрели административное здание и прилегающую территорию, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Отмечается, что было эвакуировано 187 человек, сейчас работа горсовета возобновлена.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая