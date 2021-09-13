В областном центре задержали мужчин, которые при свидетелях вытащили телефон из рюкзака местной жительницы, сообщили в полиции.

В центре Одессы двое мужчин на глазах у прохожих совершили попытку ограбления женщины. Подозреваемые задержаны. Один из них предлагал взятку полицейскому.

Инцидент в Одессе произошел на прошлой неделе (6 – 12 сентября) на Итальянском бульваре, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным ведомства, злоумышленники на глазах у прохожих вытащили из рюкзака одесситки мобильный телефон и бросились бежать.

"Одного из них – 31-летнего уроженца Закавказья – задержали сразу и изъяли чужой гаджет. Тогда мужчина предложил правоохранителям $100 в обмен на то, чтобы его отпустили. Другого правонарушителя, 33-летнего одессита, полицейские задержали в центре города в тот же день", – рассказали в главке.

Как уточнили в управлении, полицейский от взятки отказался. Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 (Покушение на грабеж по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса Украины, в отношении иностранца также начали производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Злоумышленники находились под стражей, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Одессе одного мужчину за день дважды ограбили. Первое преступление в курортной Аркадии совершила девушка, с которой мужчина пил вино. Потерпевший утверждал, что после выпитого уснул, а новая знакомая забрала у него несколько тысяч гривен, смартфон и кольцо.

Потом потерпевшего ограбил мужчина, который подвез его домой. Злоумышленник пошел к мужчине домой, чтобы получить деньги за проезд, а потом ударил пассажира по голове и унес несколько тысяч долларов и золотые изделия.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк