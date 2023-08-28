Мастер лифта многоэтажки находился на крыше подъемника, когда тот неожиданно поехал наверх.

Вчера в центре Одессы произошло ужасное событие - в лифтовой шахте раздавило мужчину, который хотел помочь людям, застрявшим в пассажирском подъемнике. Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, трагедия произошла на улице Екатерининской.

"От дежурного медика поступило сообщение, что в лифтовой шахте погиб гражданин, 1965 года рождения. Это был мастер лифта, который во время неожиданного запуска подъемника с первого на восьмой этаж находился на его крыше", - рассказали в управлении.

По данным пресс-службы, погибший проводил работы по разблокировке дверей лифта, в котором застряли люди. Спасатели изъяли тело и передали медицинским работникам.

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В региональном главке Национальной полиции добавили, что мастер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, когда проводил работы по устранению технических неисправностей лифта.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК. Речь идет о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель человека.

По словам свидетелей, происшествие произошло в многоэтажке на Екатерининской, 27/1. люди, которые находились в кабине лифта, застряли на первом этаже.

Подростки подожгли странную находку и загремели в больницу

Как сообщал УНИАН, в Одесской области двое подростков получили термически-химические ожоги лица и рук из-за взрыва неизвестного устройства. В частности ребята в возрасте 13 и 15 лет поселке Захаровка Раздельнянского района играли недалеко от дома и нашли салют в "виде цилиндра". Дети решили поджечь его спичками, как только они это сделали, как взорвался цилиндр. Травмированные ребята смогли добежать домой и рассказали все родителям, которые вызвали "скорую".

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