Полицейским пришлось застрелить пса, который вышел из-под контроля.

В Одесской области большой алабай убил свою хозяйку, когда та приехала кормить его и других животных.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ужасное происшествие случилось вечером 9 августа в селе Табаки Болградского района.

По предварительным данным, 39-летняя женщина приехала из города в село - на дачу, чтобы накормить своих собак. Всех животных владельцы держали привязанными, кроме алабая.

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"Как только хозяйка зашла во двор, этот пес бросился на нее. На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь и полиция. Чтобы подступиться к потерпевшей, и из-за того, что существовала угроза жизни и здоровью других людей, полицейским пришлось застрелить животное из табельного оружия", - рассказали в управлении.

По словам правоохранителей, от страшных укусов собаки женщина умерла на месте происшествия до приезда помощи, которую вызвали соседи.

По факту гибели женщины следователями начато производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК. Сейчас устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают владельцев животных ответственно относиться к содержанию домашних любимцев, особенно если это собаки, которые относятся к перечню опасных пород. Правоохранители также напомнили, что в мае похожее событие произошло в одном из сел Рауховской общины Березовского района, где алабай сорвался с палки, покусал ребенка и загрыз соседского пса.

По словам местных жителей, трагедия произошла на глазах у ребенка, а в здании, где погибла женщина, ее муж разводит собак, которых якобы использует для боев, запрещенных законодательством Украины.

Люди говорят, что алабай "так разорвал" хозяйку, что родственники с трудом ее узнали. Без матери осталось двое детей - несовершеннолетняя девочка и ее старший брат.

Нападения собак на людей

Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе за одно утро на линию "103" поступило два сообщения об укусах собак - все случаи произошли на проспекте Добровольского. Всего пострадали три человека, одного из них - 18-летнего парня - пришлось госпитализировать.

А в Киеве на Подоле стая собак покусала ребенка во время прогулки с родителями. Впоследствии выяснилось, что эти собаки, которые постоянно находятся рядом с 86-летней бабушкой, покусали не только девочку - есть и другие пострадавшие.

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