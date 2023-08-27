На месте происшествия работают эксперты.

В Одесской области в больницу доставили двух подростков, которые получили ожоги лица и рук из-за взрыва неизвестного устройства. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ЧП произошло 26 августа в поселке Захаровка Раздельнянского района.

Предварительно установлено, что подростки в возрасте 13 и 15 лет играли недалеко от дома.

"По словам ребят, они нашли салют в виде цилиндра и решили его поджечь спичками. Только подростки это сделали, как цилиндр взорвался", - рассказала инспектор сектора превенции Раздельнянского райотдела полиции Ирина Тодорашко.

Травмированные ребята смогли добежать домой и рассказали все родителям, которые вызвали "скорую". Она доставила их в больницу. У обоих пострадавших термически-химические ожоги II степени лица и рук.

На месте происшествия работают правоохранители, среди которых криминалист. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Призываем родителей объяснять детям, что любые находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и тому подобное, трогать нельзя. В стране идет война и, к сожалению, сейчас и еще долго после ее завершения для нас всех будут представлять угрозу брошенные взрывные устройства, пока вся наша территория не будет разминирована", - отмечают в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли мертвыми двух 12-летних девочек, которые, по предварительным дневным, упали с 15-го этажа многоэтажки. Полиция считает, что произошло самоубийство. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство УК.

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