Подросток возвращался из школы, где настраивал аппаратуру для празднования Дня знаний.

В Одессе умер 15-летний школьник, которого сбила иномарка на пешеходном переходе. Мальчик боролся за жизнь с 31 августа, а перед ДТП он будто бы попрощался со всеми окружающими.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло 31 августа в Приморском районе города на проспекте Шевченко.

"Водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проспекту Шевченко, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летнего парня доставили в больницу", - рассказали в управлении.

По словам очевидцев, ученик частной школы "Веда" Никита Булавенко был сбит на пешеходном переходе иномаркой, которая передвигалась на очень большой скорости – около 150 км/час. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, возле здания хозяйственного суда Одесской области.

Как сообщили в школе медики пытались спасти мальчика, но их усилия оказались напрасными.

"Ученик нашей школы Никита Булавенко ушел из жизни 3 сентября. Врачи боролись за него с 31 августа, когда Никиту на перекрестке сбил автомобиль. Кома, остановка сердца, переливание крови. Молитвы, надежды на лучшее ... не помогли. Все еще не можем поверить...",- говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший был очень светлым, общительным, жизнерадостным парнем. В день ДТП он был в школе, где подключал аппаратуру до 1 сентября.

Читайте такжеТанцевал с трупом: на Ривненщине парень сбил лису и поиздевался над ней на камеру"Когда уходил - обнял всех, кого встретил: учителей, родителей младшекласников, сотрудников школы... может, прощался. И вечером попал на тот злосчастный перекресток...", - написали в социальных сетях сотрудники учебного заведения.

Прощание с мальчиком состоится в воскресенье, 5 сентября, на 9-й станции Большого Фонтана в церкви санатория "Красные зори".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в центре Одессы трамвай сошел с рельсов и сбил человека, которая находилась на тротуаре.

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Автор: Лариса Козовая