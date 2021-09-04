Водители решили посоревноваться в скорости своих авто, однако все закончилось аварией.

В Одесской области в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. В Черноморске водители устроили "ночные гонки", один из них не справился с управлением.

Очевидцы аварии сообщили об инциденте в Telegram-канале "Chornomorsk".

Так, "ночные гонки" проходили в центре Черноморска, в ночь на 4 сентября. В них принимали участие два авто: ВАЗ-2101 и Mazda. Водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в припаркованное авто.

Сообщается, что мужчина нарушил ПДД и ехал на большой скорости. Из-за этого его авто столкнулось с другой машиной. Сам водитель не сильно пострадал, он не нуждался в госпитализации.

Отмечается, что в салоне машины находилась 16-летняя девушка. Она получила серьезные травмы.

Читайте такжеВо Львове совершил аварийную посадку летевший из Кипра самолетНесовершеннолетнюю госпитализировали в больницу. По информации свидетелей ДТП, у девушки переломы. Также появились неподтвержденные данные о том, что у пострадавшей сломан позвоночник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе выпустили из СИЗО задержанного по подозрению в вымогательстве активиста.

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Автор: Полина Кузенко