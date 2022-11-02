У одессита, который поддерживал агрессию РФ, изъяли патроны для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей.

В Одессе в коллаборационизме разоблачили мужчину, который застрелил кота из окна собственной квартиры.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей 51-летний одессит попал в конце июня, когда из окна собственной квартиры застрелил кота. Тогда преступник сказал полицейским, что убил животное якобы из-за этого, что оно портило клумбу на придомовой территории.

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Правоохранители провели в его домовладении обыск, и изъяли пневматическое оружие, из которого он застрелил кота, а также более сотни патронов различного калибра.

Как установили эксперты, среди изъятых патронов были спортивно-охотничьи и предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей.

"Наряду с этим правоохранители установили, что одессит является поклонником "кремлевского режима". Он публично восхвалял власти страны-агрессора и действия оккупантов, а также призвал признать Харьков и Одессу городами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении сразу трех правонарушений, наказание за которые предусматривается Уголовным кодексом Украины.

В частности, в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 3 ст. 299), в приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) и в публичном отрицании гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины (ч. 1 ст. 111-1 УК).

Резонансные случаи убийств животных в Украине: что грозит палачам

В феврале 2021 года 16-летний житель Одесской области прибил кота гвоздями к кресту посреди улицы.

В том же году в пригороде Одессы 60-летний мужчина жестоко убил соседского кота в присутствии его владельца. Это вызвало скандал: активисты расписали красной краской дом убийцы.

Уже в июле 2022-го 19-летний одессит убил собаку и пять щенков, чтобы отомстить соседке, которая не одолжила ему деньги.

9 ноября в Украине вступили в силу внесенные Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля за обращением с животными и увеличение штрафов за выгул собак без намордников и неуборку за ними экскрементов.

Согласно статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными), издевательство над животными, в том числе бездомными, которое повлекло их мучения, причинило им физическую боль, страдания, но не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, а также другие нарушения правил содержания, обращения и транспортировки животных, влекут наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

А те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение, — наложение штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

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