Подросток уже совершал подобные преступления ранее.

В Одесской области полиция разыскала 16-летнего злоумышленника, прибившего кота гвоздями к кресту.

Читайте такжеВ Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей (фото)Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня установлена личность злоумышленника, жестоко убившего кота в Подольском районе Одесской области.

Это – 16-летний житель поселка Гонората.

В настоящее время с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Также опрашиваются свидетели. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.

По словам и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александра Ноздратенко, в прошлом году этот подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

«После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения», - заявил Ноздратенко.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Что произошло

11 февраля, в полицию поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района Одесской области посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, к которому гвоздями прибит мертвый кот.

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Автор: Лариса Козовая