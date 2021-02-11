В Одесской области полиция разыскала 16-летнего злоумышленника, прибившего кота гвоздями к кресту.
Читайте такжеВ Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей (фото)Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня установлена личность злоумышленника, жестоко убившего кота в Подольском районе Одесской области.
Это – 16-летний житель поселка Гонората.
В настоящее время с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Также опрашиваются свидетели. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.
По словам и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александра Ноздратенко, в прошлом году этот подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.
«После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении ему подозрения», - заявил Ноздратенко.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Что произошло
- 11 февраля, в полицию поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района Одесской области посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, к которому гвоздями прибит мертвый кот.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram