Вода буквально лилась на головы пассажиров автобуса.

Пассажиров одной из маршруток Киева буквально залило дождем. Автобус якобы курсирует по маршруту № 507.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале Типичный Киев.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как вода течет на сиденья автобуса и головы людей через дырки в крыше. При этом на сидениях и полу даже образовались лужи.

Читайте также"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Польшу"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы маршрута № 507 курсируют от железнодорожного вокзала "Южный" до Музея под открытым небом "Пирогово". Стоимость проезда составляет восемь гривен.

Повышение проезда в Киеве: что известно

16 ноября на сайте киевских властей появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Читайте такжеВорота для фур: журналисты показали, как провалилось ноу-хау по борьбе с перегруженными автомобилями (видео)Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко уверяет, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в столичных маршрутках останется неизменной.

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Автор: Анастасия Горбачева