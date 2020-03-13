В Одесской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами (видео)

В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель.

В Одесской области на трассе Одесса - Рени на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

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Инцидент произошел в Измаильском районе возле села Каменка, говорится в сюжете ТСН.

В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель - все они успели выскочить из горящей маршрутки.

По словам очевидцев, маршрутка вспыхнула мгновенно. Сначала заглох двигатель, потом из-под капота вырвалось пламя.

Видео: Думская Нет

Как сообщал УНИАН, в Киеве 1 марта прямо во время движения возник масштабный пожар в маршрутном автобусе.