В Одесской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами (видео)
12:43, 13 марта 2020Происшествия
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В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель.
Маршрутка сгорела полностью / фото dumskaya.net
В Одесской области на трассе Одесса - Рени на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
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Инцидент произошел в Измаильском районе возле села Каменка, говорится в сюжете ТСН.
В салоне микроавтобуса были восемь пассажиров и водитель - все они успели выскочить из горящей маршрутки.
По словам очевидцев, маршрутка вспыхнула мгновенно. Сначала заглох двигатель, потом из-под капота вырвалось пламя.
Видео: Думская Нет
Как сообщал УНИАН, в Киеве 1 марта прямо во время движения возник масштабный пожар в маршрутном автобусе.
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