Ночью в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков.

В Одессе в результате непогоды сорвало крышу в здании, в котором расположен приют для пенсионеров и людей с инвалидностью, большинство из которых – бездомные.

Об этом в Facebook сообщил руководитель общественной организации "Новая жизнь" Федор Герасимов.

"Друзья, сегодня ночью в одном из наших приютов произошла трагедия. Из-за сильного ветра и ливня сорвало крышу приюта для пожилых людей и инвалидов... Оказались в очень непростой неожиданной ситуации. Даже не знаем, с чего начинать, когда нужно много ремонтировать и части крыши заново сделать", - написал Герасимов.

Он отмечает, что весь этаж, на котором жили люди, затоплен, потолок обвалился. Он просит помощи, так как пострадали пожилые люди, у большинства из которых нет близких, они бездомные.

Читайте такжеВ Одессе из затопленного ливнем дома спасли пять человек (фото)Как уточнили в приюте, в нем проживает сейчас около 60 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, повалены десятки деревьев, подтоплены офисы и жилые дома.

Непогода в Одессе

21 июля Одессу накрыл сильнейший ливень. В результате стихии многие улицы оказались затоплены, некоторые районы остались без света.

Местами вода доходила людям до пояса, в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

Из-за непогоды в городе приостановили посадку пассажирских самолетов. По информации Гидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков.

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Автор: Лариса Козовая