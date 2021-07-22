В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством

Одессу накрыл сильнейший ливень, горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года.

Об этом сообщает Думская.

Как сообщается, в результате стихии многие улицы затоплены, некоторые районы города остались без света, повалены десятки деревьев.

По данным издания, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Как видно на видео, опубликованными очевидцами, местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливня в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

По информации гидрометцентра, в Одессе за час выпал 31 мм осадков.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее на севере Одесской области стихия повалила деревья и повредила крышу местной школы. Спасатели 20 июля четырежды выезжали на уборку деревьев, которые упали на проезжую часть и мешали движению транспорта в поселке городского типа Любашевка. В городе Ананьев откачивали дождевую воду с подтопленных приусадебных участков. Также стихия повредила шиферную крышу местной школы в селе Жеребково Ананьевской территориальной общины.

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Автор: Екатерина Лиманская