Парень получил серьезные травмы.

В Одессе с высоты сорвался 23-летний альпинист, выполнявший строительные работы на стене высотного здания. Парень чудом остался жив.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на очевидцев события.

Инцидент произошел 7 июня на улице Добровольского.

Сообщается, что по неподтвержденным данным, молодой человек упал с высоты восьмого этажа.

Читайте такжеВ Днепре больше пяти часов откапывали мужчину, оказавшегося в ловушке (видео)Работодатель парня опроверг эту информацию и заявил, что строитель работал на третьем этаже.

Упавший получил серьезные травмы, его госпитализировали.

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Автор: Катерина Шварц