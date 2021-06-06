На место прибыли медики-спасатели, которые эвакуировали пострадавших и госпитализировали.

Двое граждан Украины, которые пострадали вследствие обрушения лифта в одном из домов в центре польского города Лодзь, красили стекла на крыше кабины во время трагедии.

Об этом сообщает сайт польского новостного телеканала Tvn24.

"Работали на крыше пассажирской кабины, красили стекла. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с пятнадцатого этажа", - рассказал младший капитан Лодзинской пожарной части Петр Высоцкий.

Авария произошла в одном из кварталов по ул. Петрковской, 203. На место прибыли медики-спасатели, которые эвакуировали пострадавших и госпитализировали.

"Выносили раненых на уровне -1. Один из пострадавших украинцев был в тяжелом состоянии. У второго были менее серьезные травмы, в основном черепные", - рассказал Высоцкий.

Причины аварии пока неизвестны.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске загадочно умерли двое мужчин: тела нашли в шахте лифта (фото)

"Мы изучаем обстоятельства аварии и проверяем, были ли сотрудникам гарантированы условия для безопасного выполнения порученной им работы…" - рассказал сотрудник Национальной инспекции труда в Лодзи Вальдемар Клюха.

Напомним, мужчины 41-го и 42-х лет как раз работали на крыше в шахте лифта на 15 этаже, когда кабина сорвалась вниз.

Медики вытащили пострадавших украинцев, оба остались живыми, их отвезли в больницу. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко