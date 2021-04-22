Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза в Украину через Одесский порт сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в настоящее время пограничники совместно с полицией проводят мероприятия по блокированию этой схемы.
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Она заключается в том, что в незаконный оборот вводились сигареты, предназначенные якобы для реализации в магазинах сети Duty Free.
«Сделка предусматривала ввоз сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза», - пояснили в пресс-службе.
Сегодня, 21 апреля, правоохранители проверяют 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся в терминалах Одесского морского порта.
Отмечается, что на сигаретах отсутствует маркировка об использовании в беспошлинной торговле.
Контейнеры накапливались в порту в течение февраля-апреля.
«В феврале пограничники также информировали Одесскую таможню о необходимости проведения осмотров контейнеров. Возможность незаконных сделок подтверждает и тот факт, что до сих пор груз не подавался для надлежащего оформления», - подчеркнули в управлении.
Как уточнили в полиции, по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free. На самом деле, это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации контрабанды.
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