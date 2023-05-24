Преодолеть огромную реку отчаянный нарушитель планировал вплавь - на надувной резиновой подушке, которую у него была при себе.

В Одесской области задержали потенциального уклониста, который собирался "отбыть" в Румынию по Дунаю на надувной подушке.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк, мужчину задержали прямо на берегу Дуная, который является одной из крупнейших рек Европы.

"Задержали 42-летнего жителя Днепропетровщины во время незаконного пересечения государственной границы через реку Дунай. Он был уже на берегу, а в телефоне путешественника содержалась фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, проходившего именно через Дунай", - рассказал Перегняк.

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Пограничникам нарушитель пояснил, что маршрут через реку прокладывал лично. При этом он учитывал, где наименьшая ширина и глубина Дуная.

Надо отметить, что преодолеть огромную реку отчаянный нарушитель планировал вплавь - на надувной резиновой подушке, которую у него была при себе.

Сейчас мужчину привлекли к административной ответственности - согласно постановлению суда, "путешественник" должен уплатить штраф.

"Удивляет, как человек мог отважиться на такое путешествие, потому что Дунай - очень опасная река. То есть, шансов на успех - почти нет. Даже, если мы говорим о каком - то "узком" месте - это не одна сотня метров, плюс течение и т.д.", - рассказал Перегняк.

Пограничников задержанный пытался заверить, что хотел добраться до родственников, находящихся в Европе, но, скорее всего, он просто пытается избежать призыва.

Надо знать, что Дунай - вторая по длине и площади бассейна река Европы (длина — 2 тыс. 961 км). Река берет начало в Германии, в горах Шварцвальда. Далее течет через столицы Центральной и Восточной Европы — Вена, Братиславу, Будапешт и Белград, и вливается в Черное море через дельту Дуная в Румынии и Украине.

Инциденты на Дунае - детали

В конце марта на Дунае перевернувшаяся румынская лодка, который заметили пограничники. Также они увидели человека в воде, который, как выяснилось потом, - 19-летний гражданин Румынии. Он рассказал, что после капитального ремонта двигателя решил на лодке выйти на воду, чтобы испытать его, но сильный ветер поднял волну. Затем в результате неудачного маневра легкая моторная лодка перевернулась. Мужчина оказался в холодной воде, еще и без спасательного жилета. Для спасения парня вышел на катере пограничный наряд.

Пострадавшему повезло, что его вовремя заметили и спасли украинские пограничники, ведь, учитывая сильный ветер, глубину реки (иногда достигает 7 м) и низкую температуру воды (около 13℃), инцидент мог завершиться трагедией.