В ходе обысков изъяты приспособления для глушения сигналов мобильной связи, автомобиль, более 400 тысяч гривень и черновые записи.

Сегодня в Одессе полиция проводит обыски у более 10 представителей криминалитета.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, проверяется их причастность к установке и распространению преступного влияния.

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По предварительной информации, некоторые из упомянутых одесситов, у которых проводят обыски, имеют связи с представителями преступного мира, в том числе «ворами в законе». Кроме того, они могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые специализировались на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.

С целью получения доказательств причастности фигурантов к противоправной деятельности правоохранители провели санкционированные обыски в местах их проживания. Обнаружили и изъяли средства для глушения сигналов мобильной связи, автомобиль, более 400 тыс. грн наличных в различной валюте, документы на разные фамилии, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также черновые записи, содержащие доказательства преступных намерений злоумышленников.

Следственно-оперативные действия пока продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого подозреваемого будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

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Автор: Лариса Козовая