В Одессе патрульные ранили бойцовскую собаку, которую натравил на них пьяный мужчина

Владелец собаки выгуливал ее без намордника и поводка на детской площадке.

В Одессе задержан пьяный мужчина, натравивший бойцовскую собаку на патрульных полицейских.

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Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 3 мая в полицию поступило сообщение о нарушении правил выгула собак.

Заявитель сообщил, что в Ванном переулке находится пьяный мужчина с собакой бойцовской породы, которая гуляет без намордника и поводка.

«Заявитель взволнованно добавил, что животное бросается на детей. Патрульные в считанные минуты прибыли на место вызова и обнаружили нарушителя с собакой, на которых жаловались прохожие», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, на требование инспекторов успокоить животное и надеть на него поводок, не реагировал.

Затем он натравил собаку на патрульных и она бросилась на полицейского.

«Чтобы обезвредить собаку, использовали огнестрельное оружие, 34-летнего нарушителя инспекторы задержали», - сообщили в управлении.

В пресс-службе добавили, что раненое животное патрульные передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную лечебницу.

В общественной организации Animal-Sos-Odessa, представители которой сейчас опекают указанную собаку, осуждают полицейских, и называют их действия «беспределом».

Зоозащитники считают, что инспекторы должны были сразу звонить в муниципальную службу защиты животных (службу отлова), а «не идти на мужчину».

«В собаку выстрелили три раза. После бросились на хозяина, скрутили…, а о животном никто не вспомнил», - заявили в организации, отметив, что их представителей вызвали прохожие.

При этом общественникиутверждают, что сами разыскали раненое животное, которое поплатилось за то, что защищало хозяина. Как отмечается, собака была доставлена в клинику «Айболит», где уже прооперирована. Предполагается, что собака останется инвалидом. Представители Animal-Sos-Odessa объявили сбор средств для лечения пса.