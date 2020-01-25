Под Киевом из-за собаки автомобиль оказался в реке (фото, видео)
В окрестностях Ирпеня Киевской области в ночь на 25 января автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне находились водитель и 9-летний ребенок. Обоим удалось спастись.
Об этом сообщает Информатор.
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По словам водителя, на дорогу выскочил пес. Он резко повернул руль в сторону и авто занесло. После чего транспорт слетел в воду.
Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка, которого вскоре госпитализировали в реанимацию.
Автомобиль будут доставать спасатели.
Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви вечером в пятницу произошло ДТП с участием правоохранителей, по факту которой назначили служебное расследование.