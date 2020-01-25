Под Киевом из-за собаки автомобиль оказался в реке (фото, видео)

В салоне на момент ДТП находились водитель и 9-летний ребенок.

В окрестностях Ирпеня Киевской области в ночь на 25 января автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. В салоне находились водитель и 9-летний ребенок. Обоим удалось спастись.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам водителя, на дорогу выскочил пес. Он резко повернул руль в сторону и авто занесло. После чего транспорт слетел в воду.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка, которого вскоре госпитализировали в реанимацию.

Автомобиль будут доставать спасатели.

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви вечером в пятницу произошло ДТП с участием правоохранителей, по факту которой назначили служебное расследование.