Парень уже пытался свести счеты с жизнью, но его остановили.

30 ноября в одесском лицее "Олимпиец" повесился 15-летний парень. После трагедии друзья лицеиста сообщили, что ему угрожали.

Об этом сообщает "7 канал".

Трудовое рабство

Читайте такжеВозвращался с отдыха: россиянин повесился в туалете самолетаПо данным полиции, юноша покончил жизнь самоубийством. Следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Через несколько дней после трагедии знакомые и друзья погибшего заявили, что тот якобы находился в трудовом рабстве и от него требовали отработать долг.

Отмечается, что за парнем регулярно приезжал мужчина по имени Павел и забирал его в свой загородный дом.

Мужчина заставлял парня отрабатывать долг физической работой. Парень убирал доски, работал на участке, вырывал траву и выполнял другие задания от Павла.

Однако друзья и знакомые парня не знали, какой именно долг он отрабатывает. Накануне смерти лицеист признался, что ему угрожают. Об этом якобы знал и директор лицея, в котором учился погибший.

За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он будет в следующий раз ехать на работы. Он говорил, что не знает, может завтра-послезавтра. Говорил, что боится ехать, так как Павел его сильно запугал, - рассказал знакомый лицеиста.

По словам парня, Павел – бывший сотрудник правоохранительных органов. Перед смертью он просил помощи и защиты у директора лицея, но тот ему отказал.

Накануне трагедии парень признался, что ему угрожают физической расправой. Он был напуган.

Буллинг в лицее

Издание "Главред" пишет, что парень был из неблагополучной семьи.

Погибший проживал с матерью, злоупотребляющей алкогольными напитками.

Он неоднократно становился жертвой травли со стороны сверстников и старшеклассников лицея "Олимпиец".

Часто его обвиняли в каких-то проступках и заставлять оправдываться. Преподаватели никак на это не реагировали.

Парень не выдержал этого и пытался выпрыгнуть из окна. В тот раз его успели вовремя остановить. После этого погибший начал активно заниматься спортом, чтобы справиться с проблемами.

Агрессия и буллинг в школах Украины

В украинских школах время от времени вспыхивают скандалы из-за травли как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Например, в Киеве учительница школы №58 жестоко избила ученика инклюзивного класса. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутического спектра.

В то же время в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке за замечание. Родители мальчика не извинились за инцидент. Они забрали документы из школы. Комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики сначала ругала ученика, а затем ударила его по голове. Местные СМИ сообщают, что это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

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Автор: Марта Гичко