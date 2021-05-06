Мальчик пришел на детскую площадку, где мужчины распивали алкогольные напитки, и сделал им замечание.

В Одессе нетрезвые мужчины напали на детской площадке на ребенка.

Об этом сообщает местный ресурс od.vgorode.ua.

Инцидент произошел на улице Героев Крут (жилой массив Черемушки). Мальчик пришел на детскую площадку, где заметил выпивающих мужчин. В ответ на замечание один из них набросился на него с матами и ухватил за шею. Местные жители, ставшие очевидцами конфликта, вызвали полицию.

Когда на место прибыли правоохранители, один из нетрезвых мужчин ударил правоохранителя. В ответ тот положил его лицом на землю и надел наручники.

О том, получил ли мальчик какие-либо травмы, на данный момент неизвестно. Все обстоятельства инцидента выяснят следователи.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко