Причина посадки самолета-отказ двигателя / фото REUTERS
Сегодня в международном аэропорту «Одесса» совершил аварийную посадку самолет рейса Киев-Стамбул.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.
«Рейс МАУ Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в аэропорту «Одесса». Отказ двигателя. Без пострадавших», - сообщили в мэрии.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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