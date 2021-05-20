Обошлось без пострадавших.

Сегодня в международном аэропорту «Одесса» совершил аварийную посадку самолет рейса Киев-Стамбул.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

«Рейс МАУ Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в аэропорту «Одесса». Отказ двигателя. Без пострадавших», - сообщили в мэрии.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Автор: Лариса Козовая