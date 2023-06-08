Информация о ребенке, который находится в запущенном состоянии и может погибнуть, поступила от людей, которые живут рядом.

В Одессе из наркопритона спасли полуторагодовалого малыша. Ребенок был сильно искусан вшами.

Как сообщила руководитель службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова, событие произошло 8 июня. Информация о ребенке, который находится в запущенном состоянии и может погибнуть, поступила специалистам от людей, которые живут рядом.

"Сегодня мои сотрудники спасли полуторагодовалого мальчика из наркопритона. Условия - катастрофа. На голове ребенка – ужасные раны от укусов вшей", - рассказала чиновник.

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По ее словам, малыш был голоден и неухожен. Ни у него, ни у женщины, назвавшейся его матерью, нет документов. Ребенка госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

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