Уроженец Днепра вербовал и готовил будущих террористов для диверсий в Одесской области.

Приморский районный суд Одессы к 10 годам тюрьмы заочно приговорил известного российского пропагандиста Алексея Анпилогова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, уроженец Днепра осужден за содействие совершению террористического акта ( ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса). По данным пресс-службы, фигурант - сторонник движения "Антимайдан", который из-за своего неприятия идей Революции Достоинства в начале 2014 года выехал на постоянное жительство в Россию. Там он разработал дальнейший план по дестабилизации ситуации в Украине и созданию так называемой "Новороссии".

В апреле-июне 2014 года он завербовал двух жителей Одессы для совершения терактов на территории города. В частности, планировались подрывы зданий военных комиссариатов, банкоматов и отделений "ПриватБанка", имущества компании "Рошен", Одесского консервного завода, госпредприятия "Одесский областной радиотелевизионный передающий центр" и Одесского филиала Национальной телекомпании Украины.

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"По заданию куратора исполнители передавали фото - видеофиксацию админзданий и военных комиссариатов, подыскивали взрывчатые вещества и устройства для совершения взрывов и поджогов", - рассказали в пресс-службе.

Также установлено, что для подготовки диверсий и терактов в Одессе исполнители получили деньги и ноутбуки и флешки с программным обеспечением для создания криптографически шифрованных соединений.

В прокуратуре утверждают, что, благодаря оперативным мерам правоохранители предупредили преступную деятельность группы.

Сейчас суд назначил уроженцу Днепра наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об уроженце Днепра Алексее Анпилогове, 1974 г. р. По данным следствия, осенью 2014 года он посещал временно оккупированные территории Луганщины. Завербованные одесситы - мужчина и женщина - имели отношение к антиукраинскому движению "Одесская дружина". Пропагандист пригласил их в Москву, где встретился с ними, передал деньги и технику. Один ноутбук предназначался паре завербованных шпионов-диверсантов, а другие – для боевиков "ДНР".

Из открытых источников известно, что Анпилогов окончил факультет физики, электроники и компьютерных систем в Днепропетровском национальном университете. Называет себя – публицистом - публиковался в таких российских изданиях, как "Завтра", "Литературная газета" и т.

Еще 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован фонд поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" и Алексей Анпилогов стал его президентом. Позже фонд сотрудничал с газетой "Завтра" и "Изборским клубом" по сбору пожертвований для "Новороссии".

В 2014 году был руководителем координационного центра "Новая Русь", участвовал в конференции "Россия, Новороссия, Украина: глобальные проблемы и вызовы" в Ялте. Также он возглавлял Гуманитарное управление Министерства обороны "ЛНР".

Инциденты в Одессе

В Одессе задержали местного жителя, который продавал фейковые "удостоверения" журналистов и призвал к срыву мобилизации. В частности, мужчина от имени "редколлегии журнала" распространял кремлевские нарративы, дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и тому подобное.

А 6 июня стало известно, что до 12 лет заключения грозит прокремлевской блогер из Одессы Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева, бежавшая в Москву и поддерживает оккупантов.

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