Мальчика женщина тайно родила дома в апреле 2022 года. Малыш стал для нее "лишним".

В суд направлено обвинительный акт в отношении 26-летней местной жительницы Волыни по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, следствием установлено, что обвиняемая заботилась о нежеланном сыне своей подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий день после родов отдала.

По информации следователей, 11-месячный мальчик вскоре стал лишним попечительнице, поэтому женщина решила его продать за 30 тыс. долларов США.

Видео дня

В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке ее задержали.

Ребенок сейчас находится в больничном учреждении.

Украинский телеведущий не смог усыновить ребенка из-за "дефицита" сирот

Как сообщал УНИАН, украинский телеведущий Тимур Мирошниченко столкнулся с проблемой усыновления. Они вместе с женой обратились за помощью. Супруги стали кандидатами на усыновление ребенка, потерявшего родителей во время полномасштабного российского вторжения.

Как рассказала Инна в инста-сториз, им разрешено усыновить одного ребенка до четырех лет. Однако все областные службы Украины сообщили звездному семейству, что детей нет.

Вас также могут заинтересовать новости: