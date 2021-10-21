Мальчик побежал в дальнюю комнату, облился водой и прикрывал мокрой тряпкой лицо.

В Сумах патрульные полицейские спасли 7-летнего мальчика из горящей квартиры.

Пожар произошел на балконе 10 этажа жилого дома, говорится в сюжете ТСН. А в соседнем окне люди увидели ребенка и вызвали пожарных и полицию.

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Экипаж патрульных первым прибыл на место. Ключи от квартиры им передала бабушка, которая как раз подошла к дому. Мама ребенка в это время была в магазине. Квартиру открыли и нашли ребенка в задымленной кухне.

Мальчик рассказал, что когда увидел огонь на балконе - побежал в дальнюю комнату, облился водой и прикрывал мокрой тряпкой лицо. Собственно, это и помогло ему не надышаться дымом.

Ребенка передали медикам, угрозы его жизни нет.

"На балконе одной из квартир бушевал огонь, а в соседнем окне стоял мальчик и изо всех сил звал на помощь (...) Мальчик рассказал, что увидел пламя на балконе. Не растерявшись, он побежал к дальней комнаты, где открыл окно и начал звать на помощь прохожих. А еще он добросовестно выполнял все указания взрослых: облился водой, намочил тряпку и прикрывал ею лицо ", - рассказали в патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумах шесть человек из одной семьи, в том числе трое несовершеннолетних, отравились угарным газом. Отмечается, что после пользования газовым проточным водонагревателем шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

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Автор: Александр Топчий