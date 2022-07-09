Ребенок упал на парапет.

В Одессе 4-летний мальчик выпал с пятого этажа дома и выжил.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что ЧП произошло сегодня вечером в Малиновском районе города. Примерно в 20:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Героев Крут немедленно надо снять ребенка с парапета.

Прибыв на место происшествия, по лестнице спасатели спустили ребенка, 2018 года рождения, и передали медикам.

Как выяснилось, ребенок выпал из окна на 5-м этаже многоэтажного дома.

Ребенок доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в Одессе мужчина выпал с четвертого этажа и почти не пострадал. При падении мужчина проломил крышу расположенной вплотную к пятиэтажке пекарни. Инцидент произошел на улице Академика Филатова. В социальных сетях очевидцы сообщили, что мужчина был пьян.

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