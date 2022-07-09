С помощью программы Telegram мужчина осуществлял разведывательную деятельность.

В Одессе задержан подозреваемый в корректировке огня.

Об этом заявил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, отметив, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа, которая дает свои результаты.

"С помощью приложения Telegram он вел разведывательную деятельность", - сказал Братчук. По его данным, подозреваемый переписывался с военными страны-агрессора, предоставлял им данные о количестве и расположении ВСУ, военной технике, работе нашей ПВО, а также корректировал вражеский огонь.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, на Одесчине нейтрализовали сеть интернет-агентов РФ и задержали сообщницу оккупантов. Женщина фотографировала военных и инфраструктуру города.

Во время обысков на местах проживания злоумышленников обнаружено компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами подрывной деятельности. Проводятся следственные мероприятия.

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