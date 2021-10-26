Девочке ампутировали три пальца на левой руке, остались только первый и пятый.

В городе Новояворовск Львовской области двухлетняя девочка помогала маме на кухне и засунула руку в электромясорубку, ей пришлось ампутировать три пальца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, вечером 25 октября к спасателям поступила информация, что в Новояворовскую районную больницу привезли девочку, 2019 года рождения, с зажатой рукой в электромясорубке.

По словам помощника начальника смены оперативно-координационного центра (ОКЦ) ГУ ГСЧС в области Романа Грицая, ребенка сразу перенаправили во Львов, в 8-ю городскую клиническую больницу.

Читайте такжеВо Львовской области 6-летний мальчик из-за взрыва петарды остался без пальцев на рукеТуда вызвали бойцов ГСЧС, чтобы помочь высвободить руку из мясорубки.

"Сделать это было сложно, поскольку рука была плотно зажата в мясорубке и спасатели не могли использовать электроинструменты. Разобрали мясорубку с помощью гидравлического разжимателя, ломали ее по частям. Когда руку высвободили, медики начали оперировать девочку", – рассказал он.

Как рассказали УНИАН в медучреждении, спасти все пальцы не удалось – их полностью перемолотило, и они долго были обескровлены. Поэтому девочке пришлось ампутировать три пальца на левой руке, остались только первый и пятый.

Напомним, в конце сентября в захваченном Россией Крыму в частном сафари-парке "Тайган" тигр откусил палец годовалому ребенку. Малыша к хищнику поднесли родители.

Автор: Мирослава Бзикадзе