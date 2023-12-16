Известно, что водителя забрала скорая, он скончался по дороге в больницу.

В субботу, 16 декабря 2023 года, на границе Украины с Польшей умер украинский водитель. Его машина стояла в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. По его словам, водителя забрала скорая, однако по дороге в больницу он скончался.

"Пока мне неизвестно, из какой он компании", – добавил Балин.

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Отметим, что это уже третий случай смерти украинского водителя от начала блокады пунктов пропуска на границе с Польшей.

Смерть украинских водителей в очереди на польской границе

Как известно, польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Там образовались огромные очереди, в которых застряли сотни грузовиков.

В субботу, 11 ноября, умер украинский водитель грузовика, который планировал пересечь пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Ему было 54 года.

23 ноября сообщалось, что на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчова-Краковец" в Польше умер еще один украинский водитель. Известно, что у умершего водителя был автомобиль на харьковских номерах.

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