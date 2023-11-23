У умершего украинского водителя автомобиль на харьковских номерах.

На стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчова-Краковец" на границе с Польшей, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умер еще один украинский водитель. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в эфире "Суспильного".

"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Это к сожалению уже второй летальный случай с начала блокады границы, когда водители умирают в машинах", - сказал Балин.

Он отметил, что в этом инциденте будут разбираться медики и правоохранительные органы.

Видео дня

"Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, и то, что они вынуждены жить в кабинах, не имея четкой информации, когда они смогут попасть домой, в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", - добавил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

По его словам, у умершего водителя автомобиль на харьковских номерах. Его имя и фамилию Балин не назвал.

Ситуация на польской границе

В начале ноября группа польских забастовщиков объявила о блокировке движения грузового транспорта на трех крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева"и" Рава-Русская-Гребене". Протестующие требуют вернуть украинских транспортеров в систему разрешений на грузовые перевозки.

22 ноября стало известно, что польские протестующие намерены продолжить блокаду крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе до февраля следующего года. Кроме того они планируют расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медика-Шегини" с 23 ноября.

12 ноября сообщалось, что возле заблокированного пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" в своей фуре умер украинский дальнобойщик.

Вас также могут заинтересовать новости: