В Новой Каховке ликвидировали пожар в доме, виновника задержали

Причина пожара устанавливается.

В Новой Каховке Херсонской области спасатели ликвидировали возгорание крыши в 5-этажном доме.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, в 18:40 ликвидирован пожар в доме на площади около 2 тыс. кв. м.

«Люди из здания были эвакуированы, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, полицейские задержали мужчину, который устроил пожар. Они установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома, который проживает на 5-м этаже дома и имеет проблемы с алкоголем.

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"Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Пообщавшись с мужчиной полицейские установили, что он употреблял дома спиртные напитки, после чего решил покурить на диване и уснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

Сейчас полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, спасатели ликвидировали пожар на крыше 5-этажного дома в Новой Каховке Херсонской области. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и, чтобы отомстить, поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.

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