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В Новой Каховке горит пятиэтажка (фото, видео)

16:32, 05 июля 2020
Происшествия
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Пожар в квартире перекинулся на шиферную крышу / фото Хр*новаяКаховка/Twitter

Об этом сообщает сайт НоваКаховкаCity.

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Крупный пожар произошел в воскресенье, 5 июля, около 15:00 в пятиэтажке по улице Букина, 20.

фото Хр*новаяКаховка/Twitter

Жители города написали в соцсетях, что изначально пожар произошел в одной из квартир, затем огонь перекинулся на шиферную крышу. Он весь охвачен пламенем.

Один из пользователей написал, что квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.

фото Хр*новаяКаховка/Twitter

Как сообщал УНИАН, накануне на Позняках рядом с домом, где ранее произошел взрыв, горела многоэтажка.

Напомним, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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