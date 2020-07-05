В Новой Каховке горит пятиэтажка (фото, видео)

Один из пользователей соцсетей написал, что квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.

В Новой Каховке на Херсонщине подожгли пятиэтажку.

Об этом сообщает сайт НоваКаховкаCity.

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Крупный пожар произошел в воскресенье, 5 июля, около 15:00 в пятиэтажке по улице Букина, 20.

Жители города написали в соцсетях, что изначально пожар произошел в одной из квартир, затем огонь перекинулся на шиферную крышу. Он весь охвачен пламенем.

Один из пользователей написал, что квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.

Как сообщал УНИАН, накануне на Позняках рядом с домом, где ранее произошел взрыв, горела многоэтажка.

Напомним, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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