Трагедия произошла в Витовском районе, возле села Любомировка.

В Николаевской области в результате подрыва машины на мине ранения получили четыре человека, в том числе младенец.

Об этом в Telegram сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее информации, трагедия произошла в Витовском районе, возле села Любомировка.

Видео дня

"Машина подорвалась на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших - младенец в возрасте три недели", - отметила Замазеева.

Война в Украине и последствия для гражданских

С начала войны в Украине на освобожденных от россиян территориях регулярно подрываются мирные украинцы. Так, 30 декабря 2022 года полиция сообщила, что на Харьковщине в лесу подорвались супруги из поселка Боровая.

А двумя днями ранее в лесу на Харьковщине на вражеской мине подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости: