Оба получили взрывные травмы.

В лесу в Харьковской области на вражеской мине подорвались мужчина с 7-летним ребенком. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. К сожалению, страдают дети. В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик", - отметил он.

По данным Синегубова, оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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редседатель ОВА призвал всех к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области.

"Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и тому подобное. Это может быть опасно для жизни. Ни в коем случае не касайтесь подозрительных и непонятных предметов, а сразу обращайтесь в полицию или к спасателям ГСЧС", - подчеркнул Синегубов.

Заминированность на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в октябре на вражеской мине подорвались пиротехники. Тогда в результате взрыва один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Всем пострадавшим - до 30 лет. По данным врачей, они находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. В двух из них - ампутации конечностей, еще в двух - многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой

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