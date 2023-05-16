В Украине все еще есть агенты РФ, отметил глава ГУР МО.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что в его окружении нет агентов Кремля.

Об этом он сказал в интервью в рамках программы "Разные люди", говоря об агентурной сети врага. В частности, отвечая на вопрос, уверен ли Буданов, что в его окружении нет "кротов", он сказал: "В моем точно нет". По его словам, агентурная сеть противника в Украине все еще остается.

"А вот мощность ее - это во многом оказался миф. Человек, работая таксистом, проезжает и фотографирует машины за забором и отправляет - это тоже агент считается. Но это немножко не то, о чем люди обычно рассуждают и думают, когда говорят "агентура Кремля", - отметил Буданов.

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Борьба с агентами РФ в Украине - сейчас это стоит знать

В январе этого года Служба безопасности Украины сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ - с 24 февраля 2023-го, было начато более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. По данным СБУ, более 340 дел против шпионов и госизменников в то время было направлено в суд.

Позже бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж сообщил, что в классическом понимании среди президентов нашей страны не было российских агентов.

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