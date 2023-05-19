Преступник даже переехал на Харьковщину, чтобы сливать России данные о передвижении Вооруженных сил Украины и объектах инфраструктуры.

В Украине задержали агента российской разведки, который собирал для страны-агрессора информацию о местах дислокации украинских военных и расположении объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах нашей страны.

Россию, прежде всего, интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

Предателем оказался житель Буковины, который переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета. Его задержали в Черновцах во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта.

Как отметили в СБУ, предатель после начала полномасштабного вторжения активно распространял российские нарративы на собственной странице в российской соцсети "Одноклассники". Этим он и привлек внимание российской военной разведки, которая предложила ему "сотрудничать".

"По данным следствия, пророссийски настроенный житель Черновцов сознательно дал согласие представителю главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили в прокуратуре.

После переезда в Харьков вражеский агент выполнял указания своего российского "куратора" по сбору информации о дислокации блокпостов и оборонительных сооружений, собирал данные об объектах критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и мостах. Кроме того, он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов и сведения о дислокации и перемещении военной техники и подразделений ВСУ.

Для выполнения задач врага в мае мужчина вернулся в Черновицкую область, где должен был собрать необходимую для России информацию, добавили в прокуратуре.

"Вскоре фигурант получил новое задание - вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью "поездки" было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, злоумышленник собирал информацию о транспортных мостах и другой инфраструктуре Буковины, в частности их координаты и систему охраны, а также о локациях правоохранительных органов, логистических центров, пунктов хранения гуманитарной помощи.

"Для передачи разведданных фигурант использовал мессенджер. За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение" на банковскую карту. Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства", - отметили правоохранители.

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры мужчине было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей.

Война в Украине - задержания и приговоры предателям

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине мужчина сдавал российским оккупантам информацию о проукраински настроенных гражданах, за что он проведет 15 лет за решеткой. В частности, коллаборант лично сопровождал захватчиков во дворы людей.

А пожизненный срок заключения с конфискацией имущества был присужден уроженцу России, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал данные россиянину. Преступника признали виновным в государственной измене.

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