Полученные от него разведданные враг минимум дважды использовал для нанесения ударов по инфраструктуре города.

В Запорожье разоблачили бывшего правоохранителя, который собирал для врага информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины и критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, мужчина, который был уволен из органов МВД Украины в 2011 году, добровольно дал согласие спецслужбам страны-агрессора на проведение подрывной деятельности против Украины.

Подрабатывая таксистом, он много передвигался по территории Запорожья и на фото или видео фиксировал места базирования и перемещения подразделений ВСУ. Также таким образом он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры и последствиях вражеских ударов по областному центру.

Добытую по указаниям куратора информацию передавал через Telegram. Полученные от него разведданные враг минимум дважды использовал для нанесения ударов по инфраструктуре Запорожья.

Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Атаки оккупантов на Запорожскую область

14 мая российские оккупанты обстреляли село Приморское Запорожской области. В результате атаки пострадали 6 местных жителей, среди них 7-летняя девочка. 24-летний парень, который получил ранения при обстреле и был в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.

В ночь на 9 апреля в результате атаки россиян по Запорожью погибли два человека, в том числе ребенок.

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