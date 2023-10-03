Тринадцать предателей сотрудничали с прокремлевским блогером Лебедевым.

В Николаеве СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ.

Как сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины, на Николаевщине проведена масштабная спецоперация, в результате которой нейтрализована российская агентурная сеть, в состав которой входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Южного региона. Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре Николаева.

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"Именно по их наведению российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", - рассказали в пресс-центре.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного" - прокремлевского блогера Сергея Лебедева, который более известен под псевдонимом "Лохматый".

По имеющимся данным, он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" Московского информагентства "РИА-Новости" и скрывается во временно оккупированном Донецке.

В СБУ напомнили, что в июне этого года "Лохматого" разоблачили на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщили о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

Во время расследования преступных действий "Лохматого" установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал агентов и затем получал от них разведданные.

Сейчас сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры "Лахматого" и задержали их по разным местам пребывания.

Сейчас сообщено девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Фигуранты находятся под стражей. В отношении них продолжаются расследования.

"Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы", - рассказали в спецслужбе.

Самому Лебедеву дополнительно инкриминировано по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в составе организованной группы в условиях военного положения).

Фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части на востоке Украины, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Удар по Николаеву 11 ноября 2022 года - что известно

Напомним, 11 ноября 2022 года около 03:00 российская армия обстреляла ракетами два жилых района Николаева ракетами С-300. В результате в одном из районов полностью разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Сообщалось о семерых погибших и одном раненом жителе. Также тогда существенных повреждений получили и другие многоэтажные жилые дома, супермаркет, линии электросетей, торговые заведения и тому подобное.

В июне 2023 года СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву, который, по данным следствия, причастен к этому обстрелу. Лебедев работает на ФСБ как "внештатный" журналист Московского информагентства "РИА Новости".

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