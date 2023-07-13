Речь идет об ударе ракетами "С-300" по жилой многоэтажке Николаева 11 ноября 2022 года. Тогда армия РФ убила 7 украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву, известному под псевдонимом "Лохматый". Речь идет о причастности к удару ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве. Трагедия произошла 11 ноября 2022 года.

Как сообщает СБУ, Лебедев работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости". Сейчас он скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

"Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей", - рассказали правоохранители.

Он подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала и собирал информацию о местах базирования Сил обороны Украины, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.

Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами "С-300" осенью 2022 года. По данным СБУ, тогда в результате обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также Лебедев привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" блогеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, он неоднократно участвовал в подготовке для ростбифа сюжетов из временно оккупированных районов Украины.

В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал агрессивную политику Москвы.

Следователи сообщили блогеру о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В Офисе генпрокурора уточнили, что он находится на территории "ДНР" с 2014 года.

По данным правоохранителей, после начала полномасштабного вторжения РФ Лебедев переформатировал свой Telegram-канал и от подписчиков получал сведения о результатах обстрелов ВС РФ населенных пунктов, гражданской и военной инфраструктуры Николаевской области.

Кроме того, с 15 апреля 2022 года через канал происходил обмен информацией относительно перемещения, движения или расположения украинских военных, их вооружения и боевых припасов для передачи такой информации представителям страны-агрессора.

Кроме того, Лебедев выступал на подконтрольном российскому телеканале, позиционируя себя "координатором николаевского подполья". Он публично подтвердил, что собирает данные в сфере обороны в интересах РФ, в частности относительно деятельности центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области.

СБУ задержала агента ФСБ, который помогал РФ захватить Северодонецк

Как сообщал УНИАН, недавно контрразведчики СБУ во время спецоперации задержали агента российской ФСБ, который помогал оккупантам захватить Северодонецк.

Он "сливал" агрессору локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году, в частности передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города. Впоследствии мужчина сбежал на Закарпатье.

Вас также могут заинтересовать новости: