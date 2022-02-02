Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин не пытался "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским об избежании ответственности за ДТП.
Об этом говорится в заявлении МВД.
Отмечается, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, а такие производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.
"Именно из-за того, что в ходе следствия полицией были получены факты, которые свидетельствовали, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - сказано в сообщении.
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В МВД подчеркнули, что все попытки представлять суть дела так, что якобы Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Денисом Монастырским, не соответствуют действительности.
Также в ведомстве отметили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП с участием Трухина.
В МВД снова отметили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований.
ДТП с участием "слуги" Трухина: что известно
Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.
В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Однако впоследствии многие медиа подкорректировали сообщения об этой аварии.
В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.
Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян. Также он отмечал, что не обращался к СМИ с просьбой удалить информацию о ДТП.
Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.
На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.