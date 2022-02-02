Он говорит, что членам партии стыдно за поведение Трухина.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат Александр Трухин должен немедленно выйти из партии и фракции.

Его заявление опубликовано в Telegram.

По его словам, члены партии ждали официальных результатов расследования аварии, на месте которой видели Трухина.

"Но кадры с нательных камер полицейских говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", - сказал Арахамия.

Читайте такжеЗверское убийство в Чернигове: патрульным, не спасшим Ерохина, инкриминируют халатность"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - заявил он.

Также Арахамия отметил, что нардеп должен сотрудничать со следствием по делу о дорожно-транспортном происшествии.

Ранее "Украинская правда" опубликовала видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием нардепа Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день тот имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Напомним, что ДТП с участием Трухина произошло 23 августа на Бориспольской трассе. Вероятно, что он находился за рулем Audi, которая въехала в Ford, который после этого протаранил Daewoo.