По данным правоохранителей, в деле фигурирует больше, чем два человека, однако назвать их имена в МВД пока не могут, так как продолжаются следственно-оперативные действия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что 1 февраля задержанным организаторам массовых беспорядков в столице изберут меры пресечения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам министра, обоим задержанным уже сообщено о подозрениях, а 1 февраля суд изберет им меры пресечения.

Монастырский также уточнил, что в деле фигурирует больше, чем два человека.

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Глава МВД уточнил, что пока не может их озвучить, потому что продолжаются следственно-оперативные действия.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас речь идет о задержании именно организаторов митингов, а не заказчиков.

"Они активно набирали людей, которые могут наносить ущерб другим гражданам и, в частности, правоохранителям", - пояснил Монастырский.

Также он рассказал, почему организаторов массовых беспорядков в столице задержала Нацполиция, а не Служба безопасности Украины.

"Так случилось, что организаторы этих митингов "вышли" на агентов, которые сотрудничают с Нацполицией", - пояснил Монастырский.

Однако, по его словам, к спецоперации также привлечены сотрудники СБУ, которые сейчас проводят дальнейшую "разработку".

"Поэтому я думаю, что впоследствии мы получим информацию не только от Нацполиции, но и от СБУ в отношении этих лиц", - отметил министр.

В Киеве планировали массовые беспорядки

Как сообщал УНИАН, 30 января в Киеве задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь". Планировалось собрать до 5 тысяч человек, из которых до 1,5 тысячи должны были составлять "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями.

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, массовые беспорядки должны были произойти в центре столицы, в частности, под офисом президента, а в феврале еще в четырех областных центрах. По его словам, сейчас задержан организатор акции в Киеве и его помощник.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что одним из задержанных организаторов массовых беспорядков в столице является бывший полковник полиции Юрий Голубан.