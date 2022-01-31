Детали обещают рассказать на брифинге.

В Украине полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны.

Об этом сообщают в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Пока правоохранители не сообщают никаких деталей, однако в управлении анонсировали брифинг.

"31 января при участии министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по задержанию лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины", - говорится в сообщении.

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