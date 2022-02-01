Министр заявил, что не понимает, почему в истории, когда Голубана обвиняли в госизмене, "не была поставлена точка".

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что одним из задержанных организаторов массовых беспорядков в столице является бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был работником правоохранительных органов и имеет очень непонятную предыдущую историю. В частности, историю в 2014 году", - отметил Монастырский.

Министр добавил, что не понимает, почему в истории, когда Голубана обвиняли в госизмене, "не была поставлена точка".

Читайте такжеРасстрел в Днепре: врачи рассказали о состоянии пострадавших спустя четыре дня (видео)"Очевидно, что сейчас правоохранительные органы, в том числе, СБУ должны снова обратиться к этим фактам, поднять их уже в пределах этого или прошлого уголовного производства, ведь понятно, что этот человек попадает в поле зрения правоохранительных органов именно как организатор массовых беспорядков, которые должны повлечь вред правоохранителям и другим гражданам", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Киеве задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь". Планировалось собрать до 5 тысяч человек, из которых до 1,5 тысячи должны были составлять "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями.

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, массовые беспорядки должны были произойти в центре столицы, в частности, под офисом президента, а в феврале еще в четырех областных центрах. По его словам, сейчас задержан организатор акции в Киеве и его помощник.

Юрий Голубан - что известно

Юрий Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, а именно в "Альфе". В 2014 году ушел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, командовал ротой спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году СБУ открыла в отношении Голубана уголовное производство. Его заподозрили в госизмене. Следователи утверждали, что он воевал на стороне боевиков, но точных доказательств его вины не было.

В феврале 2019 года Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД, заявил, что в отношении Голубана проводили расследование и его уволили из правоохранительных органов.