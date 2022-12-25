Ранее в России заявили, что усиление сотрудничества Молдовы со странами НАТО якобы подрывает безопасность этого государства.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин пригрозил Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с НАТО. Но в МИД Молдовы жестко ответили на упреки российских террористов.

Как отметил спикер молдовского МИД Даниел Водэ, Молдова - мирное и нейтральное государство. Но "нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире".

"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО - самый мощный политико-военный альянс в мире. Наше сотрудничество с этой организацией является прозрачным и основывается на хорошо известных рамочных основах", - отметил Водэ.

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Молдовский дипломат отметил сложную ситуацию в регионе, вызванную "жестокой агрессией России против Украины", которая имеет "драматические последствия" и для его государства. Он отметил необходимость совместных усилий друзей Молдовы для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми она сталкивается.

"Мы свободная страна, и мы решаем, как развивать нашу страну", - подчеркнул Водэ.

Российский так называемый дипломат Галузин свои "претензии" озвучил в интервью пропагандистам из "РИА Новости" накануне. Он сказал, что усиление сотрудничества Молдовы со странами НАТО якобы подрывает безопасность этого государства.

"Как показывает опыт, накачка той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов никак не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, наоборот, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдовской земли, думаю, видно достаточно четко", - наляпал Галузин.

Российская агрессия: ситуация в Молдове

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. По его словам, реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.

Ранее МИД Молдовы не разрешил въезд в страну российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

Недавно в декабре президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против Молдовы, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.

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