По оперативным данным, тайник обустроили участники НВФ так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

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По оперативным данным, его в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" для совершения диверсий.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли: 13 противотанковых мин ТМ-62м, 7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100, а также боевые гранаты с запалами и детонаторы к противотанковым минам.

Продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступной деятельности.

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Автор: Инна Андалицкая